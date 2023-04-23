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Макрон назвал условие победы Ле Пен на президентских выборах 2027 года

Евгений Силаев
В мире
Макрон назвал условие победы Ле Пен на президентских выборах 2027 года
Фото: shutterstock

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может победить на президентских выборах в 2027 году, если правительство не будет проводить реформ. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

— Я могу сказать одно: Марин Ле Пен может победить, если мы не ответим на вызовы, стоящие перед страной и у нас появится привычка врать или отрицать реальность, — сказал Макрон, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, необходимо добиться успеха в реиндустриализации, улучшении сектора госуслуг, обеспечении общественного правопорядка и защите окружающей среды. В противном случае, по мнению Макрона, победить «Национальное объединение» будет невозможно.

14 апреля Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста. Теперь указанные в законе меры вступят в силу 1 сентября этого года.

17 апреля Макрон заявил, что пенсионная реформа во Франции, повышающая возраст выхода на пенсию до 64 лет, вступит в силу уже этой осенью. Тем не менее президент признал, что французская общественность оказалась очень недовольна новой реформой.

Франция Марин Ле Пен Эммануэль Макрон
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