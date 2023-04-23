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Три автомобиля столкнулись в Северо-Западном тоннеле

Юлия Курганова
Происшествия
Три автомобиля столкнулись в Северо-Западном тоннеле
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Северо-Западный тоннель Карта всех событий

В Северо-Западном тоннеле произошла авария с участием трех машин. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 23 апреля.

— Движение затруднено, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

22 апреля ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на юге города. Инцидент случился на Липецкой улице в районе дома № 32. В результате происшествия нет пострадавших, также не потребовалось перекрывать движение.

До этого столкновение автомобиля и мотоцикла произошло на западе Москвы. Инцидент случился на улице Лобачевского в районе дома № 92/2. Водителя мотоцикла в результате происшествия госпитализировали.

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