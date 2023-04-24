Во Владивостоке инженер РАН погибла от полученных в лаборатории ожогов 70 процентов тела

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Ведущий инженер Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке скончалась, получив на рабочем месте ожоги 70 процентов тела. Возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

10 апреля при пересеве культуры клеток растений и работе с реагентами произошло возгорание. В результате 73-летняя сотрудница лаборатории получила ожоги 3 и 4 степени 70 процентов тела. 19 апреля от полученных травм она умерла в больнице.

Прокуратура провела проверку и установила, что погибшая — ведущий инженер — была допущена к работе с нарушениями технологического процесса. Кроме того, она находилась на больничном. Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования.

По факту гибели женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК России «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека».

В подмосковном городском округе Серебряные Пруды мужчина загорелся при попытке поджечь прошлогодний газон. Инцидент произошел в селе Крутое 18 апреля.

74-летний пенсионер собирался поджечь прошлогоднюю траву, для этого он вылил на землю горючую жидкость и бросил спичку.