РБК: ЦБ РФ и Минфин завершили разработку законопроекта о долгосрочных сбережениях

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Министерство финансов и Центральный банк России завершили проект закона о программе долгосрочных сбережений. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщило издание РБК, ссылаясь на документ.

В нем говорится, что граждане самостоятельно смогут формировать долгосрочные сбережения за счет взносов и ранее созданных пенсионных накоплений.

Участникам программы предлагается несколько стимулов, одним из них является возможность получения налогового вычета в сумме 52 тысячи рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей, а также софинансирование отчислений со стороны государства.

— Господдержка формирования долгосрочных сбережений осуществляется в течение трех лет начиная с года, следующего за годом уплаты физлицом взносов по договору долгосрочных сбережений, — сказано в документе.

Максимальный размер доплаты от государства составит 108 тысяч рублей.

Софинансирование будет доступно тем, кто воспользуется программой в первые три года ее действия, а минимальная сумма вложений для получения стимулирующего взноса составит две тысячи рублей.

Минимальный срок, на который можно заключить договор о долгосрочных сбережениях, составляет 15 лет. Защита сбережений составит 2,8 миллиона рублей, сказано в статье.

Гражданам пожилого возраста, которым до назначения пенсии осталось не более пяти лет, нужно позволять досрочно выйти на нее, если служба занятости в течение года не может найти им работу. Об этом сообщили в Федерации независимых профсоюзов Российской Федерации.