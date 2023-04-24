Материалы для выдачи Софьи Сапеги в РФ передали в Пресненский суд

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Материалы для выдачи Софьи Сапеги в РФ переданы в Пресненский суд Москвы. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

— Материалы о передаче осужденной Сапеги в РФ направлены Минюстом России в Федеральную службу исполнения наказаний для внесения в российский суд представления о признании и исполнении приговора белорусского суда на территории Российской Федерации, — сказал он.

Глава ведомства уточнил, что на прошлой неделе ФСИН России передал материалы о деле Сапеги в Пресненский суд Москвы для проведения судебного процесса в отношении девушки, сообщает ТАСС.

14 апреля Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее в Россию для отбывания наказания. Отмечается, что белорусская сторона не видит препятствий для отбывания девушкой наказания на родине. Генпрокуратура направила в РФ свое согласие на экстрадицию Сапеги.

12 апреля россиянка дала согласие на экстрадицию в РФ для возможного отбывания дальнейшего наказания.

В мае прошлого года суд в Белоруссии приговорил девушку к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни.