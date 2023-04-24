Песков подтвердил участие сына в спецоперации

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Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков подтвердил, что его сын принимал участие в спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в понедельник, 24 апреля.

— Он отслужил в вооруженных силах в свое время. Сейчас он принял такое решение. Да, действительно он принимал участие в СВО. Дальше я бы не хотел говорить, — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

Сын пресс-секретаря президента прослужил по контракту почти шесть месяцев, в том числе работая с реактивной системой залпового огня «Ураган». За время службы он получил награду — медаль «За отвагу». Основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин также подтвердил, что Николай Песков проявил мужество и героизм в ходе службы.

Среди сослуживцев никто не знал, что Николай является сыном официального представителя Кремля, поскольку на фронт он прибыл под другой фамилией.

Сам Николай, рассказывая о своей службе артиллеристом в ЧВК «Вагнер», отметил, что семья поддержала его решение отправиться в зону спецоперации. Он добавил, что родные переживали за него, но приняли его выбор с уважением.