Песков заявил о преждевременности разговоров об отмене воздушной части парада Победы

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Разговоры о возможной отмене воздушной части парада Победы преждевременны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 24 апреля.

Некоторые СМИ ранее опубликовали сообщения о том, что парад Победы якобы может пройти без авиационной части.

— Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать, — отметил он.

Официальный представитель Кремля добавил, что на данный момент идет подготовка к параду. При этом о том, какие элементы он будет в себя включать, сообщат дополнительно, передает РИА Новости.

Мавзолей Ленина закроют на три недели в связи с подготовкой и празднованием Дня Победы. Помимо этого, 7 мая до 13:00 и 9 мая будет закрыт для посещения Московский Кремль.

Участие в параде Победы на Красной площади в этом году примут свыше 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. Военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

День Победы в Москве и других городах России в 2023 году будет проходить в смешанном формате — в регионах пройдут очные и онлайн-мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, в том числе акция «Бессмертный полк».