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Украли стаканчики и отломили хвост суриката: в Московском зоопарке зафиксировали акты вандализма

Лейла Алиева
Город
Украли стаканчики и отломили хвост суриката: в Московском зоопарке зафиксировали акты вандализма
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

За минувшие выходные в столичном зоосаде зафиксировали множество вопиющих актов вандализма. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Баннер на вольере белой медведицы Айки, которая в данный момент находится на карантине, был оторван. Дети и даже взрослые намеренно отдирают его, чтобы заглянуть внутрь — вопреки всем предупреждениям не беспокоить животное. Так же испортили баннер на вольере медведя Диксона, — рассказала она.

Помимо этого, у фигурки суриката, который расположен в павильоне «Животные Африки», отломили хвост, а на интерактивной детской площадке поломали трубы. С просветительского стенда посетители украли порядка 12 стаканчиков и несколько комплектов меховых кружков со стендов про снежного барса.

Фото: Telegram / Светлана Акулова
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Фото: Telegram / Светлана Акулова
Фото: Telegram / Светлана Акулова
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Фото: Telegram / Светлана Акулова
Фото: Telegram / Светлана Акулова
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Фото: Telegram / Светлана Акулова
Фото: Telegram / Светлана Акулова
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Фото: Telegram / Светлана Акулова
Фото: Telegram / Светлана Акулова
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Фото: Telegram / Светлана Акулова

В своем Telegram-канале Акулова призвала горожан бережно относиться к имуществу зоопарка.

Недавно корреспондент «Вечерней Москвы» сходил в гости к мишке Диксону и посмотрел, как он проводит свой день, а также узнал, как проходит реабилитация зверя.

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