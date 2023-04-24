«Для Украины все кончено»: немцы возмутились заявлением Зеленского об Артемовске

Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности сдачи Артемовска (украинское название — Бахмут), поскольку это даст российским войскам возможность занять больше территорий. Читатели Die Welt раскритиковали заявление политика.

— Короче говоря, для Украины в Артемовске все кончено. Но это якобы не проблема, поскольку украинская сторона в прошлом неоднократно подчеркивала, насколько незначителен этот регион. Или же все-таки нет, — сказал пользователь Andrew W.

В свою очередь Rainer S подчеркнул, что российские войска заняли 85–90 процентов города. По его мнению, Зеленский потерял связь с реальностью, передает РИА Новости.

Украинский лидер добавил, что ситуация для украинских солдат в борьбе за город остается сложной.

Испанская газета Mundo пишет, что вооруженные силы Украины оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены. Как выяснилось, украинские военные уезжают из района боевых действий.

Также стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в западных окраинах Артемовска. Они уже ведут бои за железной дорогой в районе многоэтажек.