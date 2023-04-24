Непомнящий сыграл вничью в 11-й партии матча за мировую шахматную корону

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дином Лижэнем в 11-й партии матча за мировую шахматную корону. Встреча прошла в понедельник, 24 апреля, в Астане.

Россиянин играл белыми фигурами. На 39-м ходу соперники согласились на ничью, которая стала четвертой подряд.

Таким образом, счет в матче стал 6:5 в пользу Непомнящего. Следующая партия состоится в среду, 26 апреля.

Для того чтобы завоевать мировую шахматную корону, одному из соперников необходимо суммарно набрать 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий. При необходимости между Непомнящим и Лижэнем проведут тай-брейк.

Призовой фонд поединка составляет два миллиона евро. Если игроки уложатся в 14 партий, то победитель получит 60 процентов от суммы. В противном случае он может рассчитывать на гонорар в 55 процентов.

Ранее соперники трижды сыграли вничью. В пятницу, 21 апреля, встреча завершилась на 82-м ходу. Спустя пару дней партия завершилась по итогам 45 ходов.

«Одной из худших в жизни» партий в текущим турнире Ян Непомнящий назвал встречу 16 апреля. Тогда гроссмейстер уступил своему китайскому оппоненту.