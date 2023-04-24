Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Британская парламентская комиссия расширила расследование в отношении Риши Сунака

Евгений Белоусов
В мире
Британская парламентская комиссия расширила расследование в отношении Риши Сунака
Фото: flickr/number10gov

Комиссар парламента Великобритании по стандартам продлил расследование в отношении премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает агентство Reuters.

— Я не собираюсь строить догадки о том, чем занимается или не занимается комиссар, — заявил сам Сунак.

По имеющимся у агентства данным, расследование было расширено, чтобы выяснить, нарушил ли Сунак кодекс поведения законодателей в связи с раскрытием деталей расследования. Премьер-министр сейчас находится под следствием по поводу возможных нарушений двух частей кодекса поведения законодателя, передает Reuters.

Расследование по вопросу декларации Риши Сунака началось 17 апреля. Офис британского премьера уже заявил, что начатое расследование парламента касается доли супруги премьера в компании, связанной с уходом за детьми.

В марте Риши Сунак призвал «ускорить и интенсифицировать» западную военную помощь Украине. Он считает, что теперь Запад способен в случае необходимости «сдержать враждебные действия» со стороны любого государства где бы то ни было.

Премьер-министры Великобритания Расследования
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте