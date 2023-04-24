Британская парламентская комиссия расширила расследование в отношении Риши Сунака

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Комиссар парламента Великобритании по стандартам продлил расследование в отношении премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает агентство Reuters.

— Я не собираюсь строить догадки о том, чем занимается или не занимается комиссар, — заявил сам Сунак.

По имеющимся у агентства данным, расследование было расширено, чтобы выяснить, нарушил ли Сунак кодекс поведения законодателей в связи с раскрытием деталей расследования. Премьер-министр сейчас находится под следствием по поводу возможных нарушений двух частей кодекса поведения законодателя, передает Reuters.

Расследование по вопросу декларации Риши Сунака началось 17 апреля. Офис британского премьера уже заявил, что начатое расследование парламента касается доли супруги премьера в компании, связанной с уходом за детьми.

В марте Риши Сунак призвал «ускорить и интенсифицировать» западную военную помощь Украине. Он считает, что теперь Запад способен в случае необходимости «сдержать враждебные действия» со стороны любого государства где бы то ни было.