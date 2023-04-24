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Henkel планирует вернуть российские активы через несколько лет

Евгений Силаев
В мире
Henkel планирует вернуть российские активы через несколько лет
Фото: shutterstock

Компания Henkel планирует через несколько лет выкупить обратно свои активы в России. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил финансовый директор компании Марко Свобода.

— Через несколько лет Henkel сможет воспользоваться возможностью обратного выкупа российского бизнеса, — заявил Свобода, чьи слова приводит РИА Новости.

В апреле 2022 года Henkel объявила о прекращении бизнес-деятельности в России на фоне спецоперации на Украине. При этом в компании отметили, что 2500 сотрудников Henkel в РФ временно продолжат работу на предприятии.

Позднее российское подразделение бренда Henkel, которое с начала 2023 года ведет деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, приступила к русификации своих продуктов. Так, кондиционер для белья Vernel получил наименование «Вернель», туалетные блоки Bref — «Бреф», а порошок для стирки Persil — «Персил».

20 апреля Henkel сообщил о продаже своих российских активов консорциуму местных предпринимателей за 54 миллиарда рублей. Покупателями стали компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

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