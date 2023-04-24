Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве среди детей снизилась

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За прошедшую неделю в Москве снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей в возрасте от трех до шести лет. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

— На 16-й неделе 2023 года в Москве в сравнении с предыдущей неделей регистрировалось снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди детей трех-шести лет. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышали эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах детей и по совокупному населению, — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, в столице преобладают аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы и парагрипп 1,3 типа. В то же время, заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает недельный порог среди населения старше 15 лет, говорится на сайте ведомства.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи заболевания корью выявили в 44 регионах России.

Роспотребнадзор напомнил, что симптомы кори в первые три-четыре дня болезни очень напоминают типичную симптоматику ОРВИ, сыпь выступает позже.

Чем опасна корь и какие у этой болезни основные симптомы, «Вечерней Москве» рассказала главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиники Фомина» Ксения Рябова.