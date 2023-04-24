Арендатор до смерти избил хозяйку квартиры на севере Москвы

Фото: СК РФ

Москва, улица 800-летия Москвы Карта всех событий

На севере столицы мужчина до смерти избил 53-летнюю женщину. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 24 апреля.

По ее словам, преступление произошло в квартире жилого дома на улице 800-летия Москвы. Подозреваемый, который снимал у погибшей комнату, поссорился с хозяйкой и избил ее. Женщину госпитализировали. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 53-летняя хозяйка скончалась от полученных травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Фигуранта задержали. В ходе допроса он признал свою вину. В скором времени следствие обратится в суд с просьбой арестовать мужчину.

Похожая трагедия произошла на юге столицы 9 апреля. Мужчина до смерти избил беременную сожительницу. Подозреваемого задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело. Злоумышленник признал свою вину.