Песков: Путин выступит с речью на Параде Победы

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выступит с речью на Параде Победы на Красной Площади. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во время форума «Знание» Пескова спросили, будет ли президент выступать на Параде Победы 9 мая.

— Конечно, будет выступление, — ответил Песков, чьи слова приводит ТАСС.

В тот же день пресс-секретарь заявил, что у Путина никогда не было никаких двойников, которые якобы работают вместо него. По словам Пескова, российский лидер никогда не сидел ни в каких бункерах, эта информация является абсолютным враньем.

7 апреля глава государства приехал в Херсонскую область и посетил штаб группировки войск «Днепр». Во время визита он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, а также командующего группировкой войск генерал-полковника Олега Макаревича.

По словам Путина, он решил лично посетить штабы в зоне спецоперации в Херсонской области и Луганской народной республике, чтобы не отрывать военных от своих обязанностей.