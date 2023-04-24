В подмосковных Люберцах ликвидировано открытое горение

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Открытое горение в частных домах в подмосковных Люберцах ликвидировано. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области в понедельник, 24 апреля.

По информации ведомства, горение было ликвидировано в 19:55.

Возгорание, о котором идет речь, произошло в деревне Пехорке в Жуковском тупике. Изначально огонь возник в двух частных домах. Через некоторое время он перекинулся на крышу третьего дома, находящегося по соседству. В результате тушения пожара из огня удалось спасти двух человек.

Другой пожар произошел в Йошкар-Оле. Загорелась крыша школы-интерната. Площадь огня составила 250 квадратных метров. Возгоранию присвоили третий ранг сложности.