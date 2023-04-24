Девушка на электросамокате сбила семилетнюю девочку на юго-востоке Москвы и скрылась
Девушка на электросамокате сбила семилетнюю девочку на Зеленодольской улице и скрылась с места происшествия. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в понедельник, 24 апреля, в пресс-службе столичной прокуратуры.
Ребенка в сопровождении отца доставили в больницу.
В настоящее время устанавливается личность сбившей девочку. Прокуратура контролирует ход проверки.
22 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил информацию о получении четырехлетней девочкой перелома черепа из-за наезда самокатчика в Москве.
Инцидент, о котором идет речь, случился 20 апреля на Вешняковской улице на юго-востоке столицы. Молодой человек на полной скорости врезался в ребенка, который гулял с сестрой и бабушкой.
Девочка упала на асфальт и сильно ударилась головой. Ее госпитализировали с переломом лобной части черепа.