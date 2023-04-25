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В центре Москвы временно перекроют несколько улиц

Юлия Курганова
Город
В центре Москвы временно перекроют несколько улиц
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, Моховая улица Карта всех событий

Несколько улиц в центре столицы временно перекроют с 21:00 вторника, 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— 25 апреля с 21:00 на ряде улиц в центре города будут вводиться временные перекрытия. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом ограничений, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В частности, полностью перекроют участок улиц от Моховой до Тверского бульвара, от Большой Бронной до Большой Садовой, от Воздвиженки до Тверской.

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.

Схему движения транспорта с 11 мая изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Теперь на обозначенных участках движение будет односторонним. Решение позволит создать более 40 мест для парковки.

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