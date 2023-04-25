Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Маск двумя словами отреагировал на статью Politico о наступлении ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Маск двумя словами отреагировал на статью Politico о наступлении ВСУ
Фото: NASA

Миллиардер и бизнесмен из Соединенных Штатов Илон Маск назвал «содержательной» статью издания Politico о том, что Америка готовится к последствиям неудачного наступления Вооруженных сил Украины.

По данным авторов публикации, администрация президента США Джо Байдена опасается, что контрнаступление ВСУ в случае неудачи может привести к критике американского лидера как внутри страны, так и за границей.

На этот материал в соцсети Twitter обратил внимание бизнесмен и друг Маска Дэвид Сакс. Он написал, что в Штатах еще совсем недавно «уверяли, что победа Украины гарантирована», а теперь «администрация беспокоится о провале».

— Содержательная статья, — оценил Маск публикацию издания в комментарии на пост предпринимателя.

23 апреля Илон Маск рассказал, что пожертвовал Украине 100 миллионов долларов.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Украина СМИ Twitter Илон Маск США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Все мнения
О проекте