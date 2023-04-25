Маск двумя словами отреагировал на статью Politico о наступлении ВСУ

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Миллиардер и бизнесмен из Соединенных Штатов Илон Маск назвал «содержательной» статью издания Politico о том, что Америка готовится к последствиям неудачного наступления Вооруженных сил Украины.

По данным авторов публикации, администрация президента США Джо Байдена опасается, что контрнаступление ВСУ в случае неудачи может привести к критике американского лидера как внутри страны, так и за границей.

На этот материал в соцсети Twitter обратил внимание бизнесмен и друг Маска Дэвид Сакс. Он написал, что в Штатах еще совсем недавно «уверяли, что победа Украины гарантирована», а теперь «администрация беспокоится о провале».

— Содержательная статья, — оценил Маск публикацию издания в комментарии на пост предпринимателя.

23 апреля Илон Маск рассказал, что пожертвовал Украине 100 миллионов долларов.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.