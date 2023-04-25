Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 25 апреля

Пробка / Фото: Анна Быкова

Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Во вторник, 25 апреля, на некоторых дорогах Москвы прогнозируются затруднения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня вечером, по данным ЦОДД, ожидаем до семи баллов, — говорится в сообщении.

В основном движение транспорта будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» автомобилистов в вечерний час пик призвали пересесть на городской транспорт, чтобы сэкономить время.

Недавно столичным автомобилистам посоветовали поменять зимнюю резину на летнюю, так как холода в городе подошли к концу. На текущий момент погодные условия не располагают к использованию зимних шин.

В городе начали обновлять дорожную разметку. Планируется, что новая разметка появится на более чем четырех тысячах дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров.

Стало известно, что около трех тысяч раз столичные автомобилисты воспользовались новыми бесплатными перехватывающими парковками возле станций метро. Месяц назад в городе появились еще семь таких парковок.