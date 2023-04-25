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Андрей Бочкарев: Более 30 тысяч рабочих мест появится в кварталах реновации в ЮЗАО

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Более 30 тысяч рабочих мест появится в кварталах реновации в ЮЗАО
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Развитие инфраструктуры в кварталах реновации на юго-западе столицы позволит создать более 30 тысяч новых рабочих мест. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории юго-западного округа разработано и утверждено 12 проектов планировок территорий, в рамках реализации которых запланировано не только строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры, но и создание дополнительных рабочих мест, — рассказал он.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, появлению новых рабочих мест поспособствует открытие сервисов и предприятий малого и среднего бизнеса на первых нежилых этажах новостроек.

Председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, почетный президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко добавил, что благоустройство дворовых территорий является одним из элементов комфортной городской среды.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала года в городе построили свыше 4,5 тысячи квартир по программе реновации.

Также в марте утвердили проект реорганизации части производственной зоны «Павелецкая», где построят современный жилой квартал для 1,6 тысячи человек. Благодаря его реализации в городе появится порядка 550 новых рабочих мест.

Работа Москва Андрей Бочкарев Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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