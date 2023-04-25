Военного из Ростова-на-Дону осудили на 14 лет за госизмену

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Ефрейтор Илья Трачук по решению Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Его обвинили в государственной измене и незаконном получении доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает ТАСС.

Уточняется, что осужденного лишили воинского звания.

— Приговором Южного окружного военного суда Трачуку назначено наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима, — приводит сообщение пресс-службы Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону ТАСС.

Слушание дела проходило в общем порядке в закрытом режиме, так как его материалы содержали сведения под грифом «секретно».

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону в 2022 году дважды привлекал Трачука к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

В среду, 19 апреля, Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении пожизненного лишения свободы за государственную измену и ужесточении ответственности за терроризм.