Дилеров «Автоваза» начнут наказывать за продажу машин по завышенным ценам

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Дилеров «Автоваза» с мая начнут наказывать за продажу автомобилей по ценам, которые превышают установленный производителем потолок. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил президент компании Максим Соколов.

— То есть теперь дилеры, получив от «Автоваза» автомобиль по рекомендованной цене, не смогут его продать выше предельной цены, которая также будет установлена «Автовазом», — заявил он.

По словам Соколова, фиксировать конкретную стоимость автомобиля у дилеров компания не может. Однако российское законодательство позволяет установить потолок цен.

Кроме того, в мае компания планирует повысить цены на свои автомобили на два процента, передает слова Соколова ТАСС.

В конце марта стало известно, что АвтоВАЗ намерен запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге совместно с новыми партнерами во втором квартале 2023 года.

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