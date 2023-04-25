ХК «Ак Барс» обыграл ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина

Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» / ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл столичный ЦСКА и сократил отставание в финальной серии Кубка Гагарина. Встреча прошла во вторник, 25 апреля, в Казани.

За четыре секунды до конца первого периода счет в матче открыл нападающий гостей Прохор Полтапов. Во втором периоде Александр Радулов сравнял счет, овладев преимуществом игроков на льду. В завершающей трети матча Станислав Галиев точным броском принес победу хозяевам.

Таким образом, счет в серии стал 3:2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится в четверг, 27 апреля, в Москве.

В воскресенье, 23 апреля, в московском матче победу одержали армейцы со счетом 2:1.

Первые две встречи серии также прошли в Казани. Сначала «Ак Барс» разгромил ЦСКА со счетом 4:1, однако спустя несколько дней уступил — 0:3. В третьем матче, прошедшем в Москве, армейцы одержали победу со счетом 3:2.

22 марта Международная федерация хоккея с шайбой продлила отстранение России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой до конца сезона-2023/2024.