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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен отказаться от части своей страны — Бордо, если хочет участвовать в переговорах по Крыму от имени Киева.

Данилов отметил, что Макрон ошибается, если думает, что может действовать «за спиной украинского народа и потенциально торговаться Крымом».

— Я предлагаю Макрону отказаться от части Франции. Может ли он это сделать? — сказал секретарь СНБО в интервью изданию The Telegraph.

Данилов также был возмущен тем, что официальный Париж не предупредил Киев о консультациях с Китаем по мирным переговорам. По его словам, без участия Украины не будет никаких договоренностей.

Данилов ранее объяснял, почему откладывается контрнаступление. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут контрнаступление после того, как получат оружие от других стран, говорил он и намекал странам Запада больше помогать Украине.