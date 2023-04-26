Россияне рассказали, чем займутся на майских праздниках

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Большинство россиян высказались за то, чтобы остаться дома во время майских праздников. Это следует из результатов опроса, проведенного SuperJob.

Каждый второй россиянин (52 процента) будет проводить майские праздники дома. 19 процентов респондентов предпочтут провести выходные на даче или в деревне. 10 процентов опрошенных планируют работать в начале мая, а четыре процента россиян отправятся в путешествие по стране.

Кроме того, за отдых дома и на даче чаще высказывались женщины, а мужчины отдавали предпочтение работе и путешествиям, передает РБК.

Праздничными днями в мае считаются 1,8 и 9 числа, в связи с этим у жителей страны появятся еще три дополнительных выходных. Об этом «Вечерней Москве» рассказал рекрутер Ильгиз Валинуров.

В начале апреля депутаты Госдумы от «Новых людей» внесли в палату законопроект о длинных выходных днях — с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

В беседе с «Вечерней Москвой» доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Константин Добромыслов прокомментировал данную инициативу.