Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет

Фото: gur.gov.ua

Украинские войска нанесли удары по Донецку из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив 20 ракет. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов о военных преступлениях Украины (СЦКК).

— 07:50 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО, — говорится в сообщении.

15 апреля сообщалось, что командование украинской армии предприняло несколько попыток контрнаступления, в том числе в районе населенного пункта Водяное. По информации военных корреспондентов, в ходе боя российские бойцы ликвидировали и повредили несколько единиц украинской техники.

Пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что в Артемовске идут самые тяжелые за последние десять лет бои. Он отметил, что российские войска сосредотачиваются в городе.

В конце марта официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские солдаты ликвидировали узел украинской армии на территории ДНР.