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Приметы и советы

Мурашко сообщил о завершении строительства центра по реабилитации в Московской области

Араз Салехов
Общество
Мурашко сообщил о завершении строительства центра по реабилитации в Московской области
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Московской области завершили строительство центра по реабилитации, его готовят к открытию. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Сегодня завершено строительство, и мы готовим к открытию новый реабилитационный центр в Подмосковье. Красавец-центр более 40 тысяч квадратных метров сможет оказывать медицинскую помощь даже самым сложным пациентам, нуждающимся в реабилитации, — сказал он.

По его словам, еще два центра международного уровня строятся в Новосибирске и Крыму, сообщает ТАСС.

В начале апреля Мурашко заявил, что в России на десять процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов. Глава ведомства уточнил, что количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось из-за коронавируса, поскольку он давал осложнения тромбофилического характера, то есть вызывал тромбозы.

Также сейчас на юге столицы в работе строятся пять медицинских объектов. Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в районе Царицыно, квартал 1,4,14,14б по программе реновации будет возведена подстанция скорой медицинской помощи. Сейчас идет проектирование, строительство начнется уже в этом году.

Медицина Россия Михаил Мурашко
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