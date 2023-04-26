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Армения обратилась в суд ООН по вопросу установления Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре

Араз Салехов
В мире
Армения обратилась в суд ООН по вопросу установления Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре
Фото: Unsplash

Армения обратилась в Международный суд ООН по вопросу установления азербайджанской стороной КПП в Лачинском коридоре. Об этом в среду, 26 апреля, сообщила пресс-секретарь офиса представителя армянской республики по международным юридическим вопросам Асмик Самвелян.

— Армянская сторона обратилась в Международный суд ООН по вопросу установления Азербайджаном КПП у реки Акари (Лачинский коридор, на границе с Арменией), что является нарушением решения суда от 22 февраля 2023 года, — цитирует ее ТАСС.

Недавно Азербайджан обвинил Армению в односторонней установке КПП на общей границе. По информации азербайджанского Минобороны, накануне вечером камеры зафиксировали в Лачинском районе проезд армянских автомобилей, среди которых были грузовики с жилыми модулями и автокран. Отмечается, что жилые модули установили на стыке дороги Лачин — Ханкенди. После этого транспорт вернулся на территорию Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил проживающих в Нагорном Карабахе армян перед выбором. Они могут принять гражданство республики или искать другое место для проживания.

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