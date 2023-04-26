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В России за сутки выявили 6012 новых случаев коронавируса

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 6012 новых случаев коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 6012 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 33 летальных исхода, связанные с выявленным заболеванием. Также 1165 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

В России за сутки выявили 6012 новых случаев коронавируса Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 7582 пациента, отмечается на портале.

Эпидемиолог Николай Дубинин объяснил, что новый вариант коронавирусной инфекции «арктур» — это генетическая производная от штамма «омикрон». Он не вызывает тяжелого течения заболевания и серьезных осложнений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не будут вводить какие-то дополнительные ограничения в связи с распространением штамма коронавируса «арктур».

Попова недавно сообщила, что всплеск заболеваемости новым подвариантом коронавируса в России может произойти к концу мая. По ее словам, «арктур» обладает высокой заразностью и способен обходить сформировавшийся иммунитет.

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