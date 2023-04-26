Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Командующий силами спецопераций Украины Хоренко назвал ситуацию в Артемовске сложной

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Командующий силами спецопераций Украины Хоренко назвал ситуацию в Артемовске сложной
Фото: gur.gov.ua

Ситуация вокруг Артемовска в ДНР остается сложной. Об этом в среду, 26 апреля, заявил командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко.

— Действительно, ситуация в Артемовске сложная, однако кто, как не вы, знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях, — приводит его слова РИА Новости.

Накануне Воздушно-десантные войска и авиация Вооруженных сил России пресекли попытки переброски в Артемовск резервов Вооруженных сил Украины. По словам официального представителя Министерства обороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, штурмовые отряды продолжают наступление в западной части города, уничтожая по пути силы противника.

Испанское издание Mundo пишет, что ВСУ оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены. Как выяснилось, украинские военные уезжают из района боевых действий.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не планируют оставлять Артемовск, чтобы не создавать для российских войск плацдарм для наступления. При этом он отметил, что ситуация для украинских солдат в борьбе за город остается сложной.

Украина Спецоперации Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте