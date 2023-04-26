Командующий силами спецопераций Украины Хоренко назвал ситуацию в Артемовске сложной

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Ситуация вокруг Артемовска в ДНР остается сложной. Об этом в среду, 26 апреля, заявил командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко.

— Действительно, ситуация в Артемовске сложная, однако кто, как не вы, знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях, — приводит его слова РИА Новости.

Накануне Воздушно-десантные войска и авиация Вооруженных сил России пресекли попытки переброски в Артемовск резервов Вооруженных сил Украины. По словам официального представителя Министерства обороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, штурмовые отряды продолжают наступление в западной части города, уничтожая по пути силы противника.

Испанское издание Mundo пишет, что ВСУ оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены. Как выяснилось, украинские военные уезжают из района боевых действий.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не планируют оставлять Артемовск, чтобы не создавать для российских войск плацдарм для наступления. При этом он отметил, что ситуация для украинских солдат в борьбе за город остается сложной.