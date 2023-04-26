Навальный сообщил в суде, что в отношении него выделено новое дело о терроризме

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Блогер Алексей Навальный заявил, что в отношении него выделено новое дело по статье о терроризме. Об этом в среду, 26 апреля, передает ТАСС.

— Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд, — сказал он.

26 апреля Басманный суд будет рассматривать ходатайство следствия об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела об экстремизме, передает агентство.

В октябре 2022 года против Навального возбудили уголовное дело по обвинению в экстремизме. Его адвокат Вадим Кобзев рассказал, что блогеру вменяются пропаганда экстремизма и терроризма, финансирование экстремистской деятельности, а также реабилитация нацизма.

В мае 2022 года Мосгорсуд признал законным приговор Навальному по новому делу об оскорблении суда и о мошенничестве. Сторона обвинения заявила, что приговор не подлежит изменению.