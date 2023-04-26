Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Навальный сообщил в суде, что в отношении него выделено новое дело о терроризме

Араз Салехов
Происшествия
Навальный сообщил в суде, что в отношении него выделено новое дело о терроризме
Фото: АГН Москва

Блогер Алексей Навальный заявил, что в отношении него выделено новое дело по статье о терроризме. Об этом в среду, 26 апреля, передает ТАСС.

— Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд, — сказал он.

26 апреля Басманный суд будет рассматривать ходатайство следствия об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела об экстремизме, передает агентство.

В октябре 2022 года против Навального возбудили уголовное дело по обвинению в экстремизме. Его адвокат Вадим Кобзев рассказал, что блогеру вменяются пропаганда экстремизма и терроризма, финансирование экстремистской деятельности, а также реабилитация нацизма.

В мае 2022 года Мосгорсуд признал законным приговор Навальному по новому делу об оскорблении суда и о мошенничестве. Сторона обвинения заявила, что приговор не подлежит изменению.

Россия Терроризм Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте