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Мишустин заявил об уверенном восстановлении российской экономики

Полина Пашкина
Экономика
Мишустин заявил об уверенном восстановлении российской экономики
Фото: Пресс-служба Госдумы

Несмотря на санкции, которые вводит Запад с целью превращения контроля над мировой инфраструктурой в оружие, экономика России уверенно восстанавливается. Об этом в среду, 26 апреля, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Он отметил, что Россия работает в условиях нанесенного беспрецедентного санкционного удара. Власти страны действуют в данной ситуации продуманно, чтобы снизить негативные последствия для жителей РФ и предпринимательства.

— Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается, — приводит слова Мишустина РИА Новости.

Премьер-министр РФ подчеркнул, что в результате попыток Запада в ускоренном порядке отказаться от нефти и газа, которые пытаются заменить чистой энергией, производство энергоемких видов продукции стало дороже, цена на топливо и материалы повысилась, а инвестиции к добыче углеводорода уменьшились.

Мишустин добавил, что в России развиваются как газовая и угольная энергетика, так и альтернативная, в том числе особое внимание уделяется атомной.

Россия в 2022 году потратила 12 триллионов рублей на выполнение плана первоочередных действий по развитию страны в условиях санкций, сообщил в отчете премьер-министр РФ. Эта сумма составляет около восьми процентов валового внутреннего продукта (ВВП).

Санкции Россия Михаил Мишустин
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