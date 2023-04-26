Глава РПЛ Алаев призвал вернуть пиво на российские стадионы

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На российские футбольные стадионы необходимо разрешить продажу пива. Об этом в среду, 26 апреля, заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

— Мы хотим, чтобы трибуны заполнялись. Нужно однозначно возвращать пиво на стадионы. Для болельщиков это будет дополнительным аргументом, — сказал он.

По его мнению, изменения необходимы в связи с уходом международных партнеров и снижением числа фанатов на стадионах, передает «Чемпионат».

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту обсудит вопрос возвращения продажи пива на стадионах. 26 апреля проходит заседание, на него приглашены представители министерства спорта, министерства здравоохранения, министерства финансов, МВД, Генеральной прокуратуры, Российского футбольного союза и других спортивных организаций.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Однако в мае прошлого года столичные власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента. Эксперимент действовал до конца года. Помимо спортивных сооружений, продажа алкоголя была разрешена в Москве при оказании услуг общественного питания в музеях и концертных залах при наличии соответствующей лицензии.