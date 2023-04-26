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В Кремле прокомментировали решение Байдена переизбраться на второй срок

Лейла Алиева
В мире
В Кремле прокомментировали решение Байдена переизбраться на второй срок
Фото: whitehouse

О решении президента США Джо Байдена принять участие в выборах в следующем году должны задуматься американские избиратели. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 26 апреля.

— Не нам об этом задумываться. Об этом задумываться избирателям США. Это скорее их вопрос, и именно они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы и так далее, — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

Накануне Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента США в 2024 году. Нынешний вице-президент США Камала Харрис в свою очередь заявила, что будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом.

Согласно проведенным опросам, только треть американцев считает, что Байден достоин переизбрания на выборах в следующем году, остальные предпочли бы видеть на посту кого-то другого.

В рамках своей предвыборной кампании американский лидер намерен использовать TikTok. Продвижение кандидатуры политика в соцсетях нацелено на поиск поддержки у молодых избирателей.

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