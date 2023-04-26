МИД РФ: Десять норвежских дипломатов объявили персонами нон грата в России

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В Российской Федерации объявлены персонами нон грата десять норвежских дипломатов. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В ведомство был вызван посол Норвегии Роберт Квиле. Ему сообщили о том, что десять норвежских послов объявлены персонами нон грата.

Решение было принято в качестве ответной меры. До этого Норвегия объявила 15 дипломатов России в стране персонами нон грата, заявив, что они являются офицерами разведки и работой в посольстве маскируют свою деятельность. В связи с этим послу Норвегии выразили решительный протест.

— Этот враждебный шаг еще более усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, находящихся и без того на критически низком уровне, — говорится в сообщении в Telegram-канале «МИД России».

Также посла Норвегии предупредили, что будут приняты и другие меры в связи с действиями Осло, включая ограничения на наем дипмиссией персонала из россиян.

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии приема верительных грамот у послов 17 стран заявил, что отношения между Россией и Норвегией на данный момент сведены к минимуму. По его словам, долгие годы взаимодействие между странами строилось в «конструктивном духе».