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Норвегия объявила 15 сотрудников посольства РФ персонами нон-грата

Полина Долганова
Лейла Алиева
В мире
Норвегия объявила 15 сотрудников посольства РФ персонами нон-грата
Фото: Pixabay

Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России в стране персонами нон-грата. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в министерстве иностранных дел королевства.

— Правительство решило объявить персона нон-грата 15 офицеров разведки, которые работали под прикрытием дипломатов в Норвегии. Офицеры должны вскоре покинуть Норвегию, — говорится в заявлении.

Кроме того, для сотрудников разведки, желающих приехать в Норвегию, не будут выдаваться визы.

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии приема верительных грамот у послов 17 стран заявил, что отношения между Россией и Норвегией на данный момент сведены к минимуму. По его словам, долгие годы отношения между странами строились в «конструктивном духе». При этом тысячи советских солдат отдали свои жизни за освобождение Норвегии от нацистской Германии.

В начале марта латвийское государство обнародовало черный список из 35 россиян за поддержку российской спецоперации на Украине. В списке оказались экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, исполнители Shaman (Ярослав Дронов), Аким Апачев (Гасанов) и Надежда Бабкина.

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