Онколог Карасев рассказал о бактерии, которая может привести к раку

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Ученые обнаружили бактерию, которая способна убить человека. Это происходит, если она попадает в организм с ослабленным иммунитетом.

Как пояснил онколог Иван Карасев, речь идет о Fusobacterium nucleatum, обитающей в ротовой полости любого жителя Земли.

Исследования показали, что такие бактерии обитают во рту, путешествуют по кровеносной системе и попадают в любые органы. При нормальном состоянии иммунитета бактерия совершенно безвредна. Но если иммунная система человека ослабевает, то из-за бактерии может возникнуть опухолевый процесс.

При этом бактерия выделяет противовоспалительные цитокины, что является отвлекающим маневром для иммунитета, и симптомы воспаления проявляются не сразу, передает «Царьград».

Какие продукты повышают риск развития рака, рассказала американский врач-онколог Дайана Рейди-Лагунес. Она посоветовала исключить из рациона фастфуд и копчености, передает Nation news.

«Вечерняя Москва» решила узнать, какие еще факторы провоцируют развитие онкологии и какие методы борьбы с ней применяются.