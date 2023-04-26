Зеленский назначил Рябикина послом Украины в Китае

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом в КНР Павла Рябикина, который ранее занимал пост министра по стратегическим отраслям промышленности. Соответствующий указ украинского лидера был опубликован в среду, 26 апреля.

— Назначить Рябикина Павла Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китайской Народной Республике, — цитирует текст распоряжения главы государства ТАСС.

До этого данный пост занимала Жанна Лещинская. Дипломат являлась временным поверенным в делах с февраля 2021 года, когда посол Украины Сергей Камышев умер от инфаркта.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провели телефонные переговоры. По мнению украинского лидера, эта беседа даст мощный толчок развитию отношений между двумя государствами.

При этом Поднебесная также направила в Киев своего представителя для консультаций по политическому урегулированию украинского кризиса. Делегацию, по данным китайского МИД, возглавит экс-посол КНР в РФ Ли Хуэй.

В МИД РФ заявили, что Москва видит готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по Украине.