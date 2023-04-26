Совфед одобрил закон о наказании за помощь в исполнении решений против РФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации в среду, 26 апреля, одобрил закон, который вводит уголовную ответственность с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия.

За содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов об уголовном преследовании должностных лиц российских органов власти закон вводит наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет без права занимать определенные должности на тот же срок, передает ТАСС.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

При этом еще в конце марта правительство ЮАР заявило, что не пойдет на исполнение ордера МУС, предписывающего «арест» президента РФ Владимира Путина, который может посетить страну во время саммита БРИКС этим летом в Йоханнесбурге.

Пресс-секретарь лидера ЮАР Винсент Магвенья отметил, что республика понимает свои юридические обязательства при посещении саммита российским лидером.

Однако есть страны, которые, напротив, присоединяются к Римскому статуту МУС. Так, 24 марта Конституционный суд Армении постановил, что присоединение страны к данному международному правовому ведомству не противоречит национальному законодательству.