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МВД России поддержало продажу пива на стадионах при наличии Fan ID

Евгений Силаев
Спорт
МВД России поддержало продажу пива на стадионах при наличии Fan ID
Фото: Pixabay

МВД России не против продажи пива на стадионах при функционирующей системе Fan ID. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил представитель ведомства Валерий Ботвин.

По его словам, позиция МВД основывается на соблюдении требований безопасности. При этом за полтора года рассмотрения инициативы отношение ведомства к возвращению пива на стадионы не изменилось.

— То есть аспекты: обязательное наличие СИБов — системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено, — сказал он.

При условии соблюдения данных требований МВД не возражает против принятия проекта федерального закона, цитирует Ботвина РИА Новости.

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту обсудит вопрос возвращения продажи пива на стадионах. 26 апреля проходит заседание, на него приглашены представители Министерства спорта, Министерства здравоохранения, Министерства финансов, МВД, Генеральной прокуратуры, Российского футбольного союза и других спортивных организаций.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Однако в мае прошлого года столичные власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента.

Эксперимент действовал до конца года. Помимо спортивных сооружений, продажа алкоголя была разрешена в Москве при оказании услуг общественного питания в музеях и концертных залах при наличии соответствующей лицензии.

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