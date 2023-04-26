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Человек пострадал при взрыве «газели» в Нижнем Новгороде

Евгений Белоусов
Происшествия
Человек пострадал при взрыве «газели» в Нижнем Новгороде
Фото: mos.ru

В результате массового ДТП с четырьмя автомобилями на Московском шоссе в Нижнем Новгороде загорелась и взорвалась «газель». Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

При взрыве автомобиля пострадал сам водитель «газели», сейчас он находится в больнице, передает РИА Новости. Также в Сети появилось видео с самим моментом взрыва. На кадрах видно, как взрывается пылающий автомобиль.

ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе дома № 23 в Чечерском проезде. Одна из машин перевернулась, информации о пострадавших нет.

22 апреля ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на юге Москвы. Инцидент случился на Липецкой улице в районе дома № 32. В результате происшествия нет пострадавших, также не потребовалось перекрывать движение.

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