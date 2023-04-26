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Число погибших в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области возросло до двух

Евгений Жуков
Происшествия
Число погибших в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области возросло до двух
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Количество погибших в результате пожара в населенном пункте Сосьва Свердловской области, где повреждено свыше 110 строений из-за инцидента, возросло до двух. Об этом в среду, 26 апреля, сообщило региональное СУ СК России.

— В ходе поисковых мероприятий в одном из домов на улице Ленина обнаружены обгоревшие останки еще одного человека — предположительно, пожилой женщины, проживавшей в указанном доме, которая некоторое время после произошедшего числилась пропавшей, — говорится в сообщении.

На данный момент проходят осмотр места происшествия, опрос свидетелей, анализируется необходимая документация по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории поселка, а также назначен комплекс экспертиз.

На место происшествия также выехал исполняющий обязанности руководителя следственного управления для координации работы специалистов, передает Telegram-канал ведомства.

Видео: СУ СК России по Свердловской области

26 апреля огонь вспыхнул в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева. Уточняется, что за последние сутки сгорели 178 строений, в частности, 134 жилых дома. Из-за крупных пожаров около 660 человек остались без крова.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области.

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