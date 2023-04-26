«Татнефть» купила турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit

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Российская нефтяная компания «Татнефть» приобрела турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit. Общая сумма сделки составила порядка 336 миллионов долларов. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе турецкого холдинга Dogan, который владел половиной этой компании.

Компания Aytemiz была создана в 1963 году, а в 2009-м провела ребрендинг. Через шесть лет она вошла в состав холдинга Dogan.

На сегодняшний день она располагает 10 точками снабжения топливом и заправочными терминалами емкостью 250 тысяч кубометров в различных регионах Турции. В списке 500 крупнейших компаний Турции занимает 56-е место, передает ТАСС.

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