Инфляция в России упала до минимальных с марта 2020 года значений

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Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,55 процента на 24 апреля в сравнении с результатами прошлой недели. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития.

— За неделю с 18 по 24 апреля рост цен составил 0,10 процента. Год к году инфляция продолжила снижаться — до 2,55 процента, — говорится в обзоре.

Примечательно, что это минимальное значение инфляции в России с марта 2020 года, когда она составила 2,5 процента.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала причины ослабления рубля. По ее словам, это связано с сокращением экспорта и понижением цен на нефть. Набиуллина добавила, что стабилизация курса рубля будет способствовать низкой инфляции.

Доходы россиян могут вырасти в этом году на три процента, следует из прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА». Однако о возвращении к допандемийному уровню говорить еще рано.

По некоторым данным, чтобы вернуться к уровню дохода, который был до пандемии COVID-19, потребуется 2–3 года. При этом инфляция может опуститься до 6,5 процента, что вместе с повышением минимального размера оплаты труда повлечет к увеличению доходов граждан.