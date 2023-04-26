«Ей придется делать тяжелый выбор»: как возможная беременность может отразиться на здоровье певицы МакSим

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Певице МакSим (настоящее имя Марина Абросимова — прим. «ВМ») нужно длительное восстановление после коронавирусной инфекции. И в ближайшие два года ей придется лечить недуги, которые могли развиться на фоне COVID-19. В этот период певице лучше отказаться от беременности. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила врач-терапевт Людмила Алексеева.

На одном из последних концертов, который закончился скандалом, знаменитость еле держалась на ногах, не попадала в ноты, не могла петь и выглядела нездоровой. Также зрители заметили, что певица изрядно располнела. Многие начали даже предполагать, что Марина беременна.

Терапевт Алексеева уверяет, что при нынешнем состоянии здоровья Абросимовой, если слухи о якобы «интересном» положении певицы окажутся правдой, ей придется сделать тяжелый выбор.

— Понимаете, ей нужны годы для восстановления здоровья. Сама певица не может прийти в себя после тяжелой формы коронавируса. Очевидно, что у нее постковидный синдром, который постоянно ослабляет защитные свойства организма и влияет на иммунную систему. И, конечно, и речи быть не может о беременности при нынешней клинической картине, — сказала эксперт.

Постковидный синдром, признаки которого присутствуют у Марины, по словам Алексеевой, сопровождается повышением давления или, напротив, гипотонией, возникает также хроническая усталость.

— Вспомните, ведь она была долго на аппаратах искусственной вентиляции легких и ЭКМО — а это большой стресс для всего организма. Я молчу о том, что ей не стоило вообще ближайшие два года выходить на сцену. Беременеть я бы ей тоже не рекомендовала, потому что это может закончиться плачевно и для нее, и для малыша, — объяснила врач.

Алексеева уточнила, что певице нужно восстановить свое здоровье, повысить иммунитет и только потом планировать материнство. В противном случае не избежать выкидыша, заключила врач.

В начале апреля певица МакSим всерьез насторожила фанатов своим поведением и состоянием во время выступления на концертах. Так, во время встречи с фанатами в Твери певица не попадала в ноты и плохо двигалась.

По мнению некоторых поклонников, артистка тяжело перенесла COVID-19 и долго восстанавливалась, что и стало поводом для ухудшения самочувствия. Другие предположили, что МакSим находится в положении, а кто-то и вовсе обвинил исполнительницу в злоупотреблении алкоголем, передает Nation news.

Недавно пиар-директор МакSим Яна Богушевская опровергла слухи о беременности певицы.