Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Назначен новый командующий российскими миротворцами в Карабахе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Нагорный Карабах
В мире
Назначен новый командующий российскими миротворцами в Карабахе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Новым командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

— С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Ленцов А. И., — говорится в сообщении.

До назначения Ленцова российским миротворческим контингентом в Карабахе командовал генерал-майор Андрей Волков.

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил проживающих в Нагорном Карабахе армян перед выбором — принять гражданство республики или искать другое место для проживания.

Политолог, общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что столкновения между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться на протяжении ближайших трех лет, пока не истечет срок действия трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного Баку, Ереваном и Москвой 10 ноября 2020 года.

Миротворцы Россия Нагорный Карабах
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте