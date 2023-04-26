Назначен новый командующий российскими миротворцами в Карабахе

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Новым командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

— С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Ленцов А. И., — говорится в сообщении.

До назначения Ленцова российским миротворческим контингентом в Карабахе командовал генерал-майор Андрей Волков.

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил проживающих в Нагорном Карабахе армян перед выбором — принять гражданство республики или искать другое место для проживания.

Политолог, общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что столкновения между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться на протяжении ближайших трех лет, пока не истечет срок действия трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного Баку, Ереваном и Москвой 10 ноября 2020 года.