Песков: Польше стоит ждать ответа на изъятие средств российского посольства

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва обязательно ответит Варшаве на изъятие средств российского посольства. Об этом в среду, 26 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, стоит ли Польше ожидать ответных действий со стороны России.

— Обязательно стоит, — приводит ответ Пескова РИА Новости.

На фоне произошедшего депутат Государственной думы Олег Морозов предложил арестовать здание польского посольства. Действия Варшавы он назвал «политическим гоп-стопом» и призвал ставить на место «польского шакала».

Руководитель российской дипломатической миссии в Польше Сергей Андреев рассказал, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России в Варшаве. Отмечается, что счет российского посольства в банке Santander был закрыт. Средства дипмиссии хранились как в долларах США, так и в польских злотых.