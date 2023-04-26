Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков: Польше стоит ждать ответа на изъятие средств российского посольства

Евгений Силаев
В мире
Песков: Польше стоит ждать ответа на изъятие средств российского посольства
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва обязательно ответит Варшаве на изъятие средств российского посольства. Об этом в среду, 26 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, стоит ли Польше ожидать ответных действий со стороны России.

— Обязательно стоит, — приводит ответ Пескова РИА Новости.

На фоне произошедшего депутат Государственной думы Олег Морозов предложил арестовать здание польского посольства. Действия Варшавы он назвал «политическим гоп-стопом» и призвал ставить на место «польского шакала».

Руководитель российской дипломатической миссии в Польше Сергей Андреев рассказал, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России в Варшаве. Отмечается, что счет российского посольства в банке Santander был закрыт. Средства дипмиссии хранились как в долларах США, так и в польских злотых.

Дмитрий Песков Польша Россия Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте