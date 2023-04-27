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Синоптик Тишковец предупредил москвичей о первой весенней грозе

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Синоптик Тишковец предупредил москвичей о первой весенней грозе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В четверг, 27 апреля, в столице ожидается первая весенняя гроза. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

— Сегодня очень высокая вероятность того, что в Центральной России прогремят первые, слабенькие, весенние грозы. В первой части дня в Москве ожидается переменная облачность без осадков, но во второй половине в небе появятся башенки мощных кучевых облаков. Небо начнет хмуриться, местами прогремят грозы и прошумят скоротечные дожди, — рассказал он.

В столице температура воздуха повысится до плюс 19–21 градуса, а в Подмосковье — до 22 градусов. Атмосферное давление при этом составит 745 миллиметров ртутного столба, что является нормой, заключил он в эфире программы «Соловьев Live».

С 12:00 до 20:00 четверга, 27 апреля, в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Аналогичное предупреждение будет действовать также в Подмосковье — с 11:00 до 21:00.

На первомайские праздники в Москве похолодает, будут идти небольшие дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. По его словам, в субботу, 29 апреля, возможны заморозки в ночные часы.

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