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Врач Ермакова дала советы аллергикам, которые отправляются отдыхать на юг

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Ермакова дала советы аллергикам, которые отправляются отдыхать на юг
Фото: shutterstock

Аллергикам при планировании отпуска на южных курортах нужно бронировать номер на солнечной стороне и в отелях, где нельзя останавливаться с животными. Такие советы дала врач-аллерголог Злата Ермакова.

По ее словам, аллергикам нужно соблюдать определенные меры профилактики. При аллергии на споры грибков нужно бронировать номер на солнечной стороне вдалеке от плавательных бассейнов. Хлорированная вода в бассейне может спровоцировать аллергическую реакцию у астматиков и атопиков.

Нужно выбирать номера для некурящих, а также не останавливать в отелях, где разрешено находиться с животными.

Перед поездкой стоит изучить карту цветения растений местности. Также стоит оформить медицинскую страховку, передает РИАМО.

В свою очередь детский аллерголог-иммунолог Евгений Варламов рассказал, что сильные аллергены могут содержаться в повседневном рационе. Тяжелые последствия для аллергиков может спровоцировать употребление морепродуктов, в частности красной рыбы, а также орехов и меда, передает Nation news.

Следуя определенным правилам, можно защититься от аллергии и легко перенести непростой период цветения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

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